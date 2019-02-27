Москва, 27 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко верит в слова министра энергетики РФ Александра Новака, заявившего, что в 2019 году бензин в России подорожает не более чем на 4,3%. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его слова о созданных инструментах в виде налогового регулирования, которые помогут держать темпы роста цен, он отметил:

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«Я верю, да. При нынешней ситуации и в условиях, когда Минфин и Минэнерго, ФАС и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа готовятся подписать соглашение, которое по большому счёту будет играть роль заградительной пошлины для того, чтобы топливо не изымалось из оборота на внутреннем рынке и не уходило на экспорт, есть основания полагать, что цена бензина не вырастет более чем на процент инфляции.

А рост на 4,3% — это в районе двух рублей. Думаю, что если заводы будут стабильно работать и не будет никаких чрезвычайных ситуаций, то в эту цифру повышение цены на бензин должно уложиться.

Мы услышали оптимизм в словах всех регуляторов о том, что рынок нефтепродуктов в этом году будет наверняка сбалансированным и резкого скачка не произойдёт. Нам говорят, что если изменения и будут, то лишь в рамках инфляционных процессов. Действительно, если нефтяные компании поставят на внутренний рынок объявленные ранее объемы топлива (а заводы, как мы знаем, сейчас увеличивают производственные мощности), то все эти механизмы и активное задействование инструмента под названием «демпфер» для того, чтобы не допустить большого роста цен внутри России, будут работать. И нам очевидно, что оснований для существенного роста цены бензина нет.

Кроме всего прочего, практически все заводы, чтобы получать этот демпфер в случае резких скачков на мировом рынке нефти, должны быть зарегистрированными на бирже и продавать произведённое топливо на биржевой площадке — только в этом случае они на эти выплаты смогут рассчитывать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в 2019 году бензин в России подорожает не более чем на 4,3%, ранее сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью сетевому изданию «Газета». По его словам, инструменты налогового регулирования позволяют держать темпы роста цен не превышающими инфляцию.