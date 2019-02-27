Москва, 27 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак сделал крайне важное заявление относительно цен на бензин, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Новак фактически анонсировал, что соглашение между правительством РФ и нефтяниками, которое заканчивает своё действие 31 марта 2019 года, будет пролонгировано и поддержит цены по итогам года на нынешнем уровне плюс инфляция.

По мнению Баширова, это важно для всех коммерческих компаний, в структуре затрат которых значительную часть занимают горюче-смазочные материалы (ГСМ).

«Четкое планирование роста цен на бензин позволяет коммерческим компаниям не создавать излишних резервов, чтобы не терпеть убытки.

Поэтому такой рост цены на бензин — «размазанный» по 10 месяцам, оставшихся в этом году, не будет чувствительным для российских граждан. Есть гораздо быстро растущие в цене товарные группы», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что бензин в России подорожает не более чем на 4,3% в 2019 году. По его словам, «созданные инструменты в виде налогового регулирования позволяют держать темпы роста цен на бензин не превышающими инфляцию».

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