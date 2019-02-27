Москва, 27 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак сделал крайне важное заявление относительно цен на бензин, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бензин

Новак фактически анонсировал, что соглашение между правительством РФ и нефтяниками, которое заканчивает своё действие 31 марта 2019 года, будет пролонгировано и поддержит цены по итогам года на нынешнем уровне плюс инфляция.

По мнению Баширова, это важно для всех коммерческих компаний, в структуре затрат которых значительную часть занимают горюче-смазочные материалы (ГСМ).

«Четкое планирование роста цен на бензин позволяет коммерческим компаниям не создавать излишних резервов, чтобы не терпеть убытки.

Поэтому такой рост цены на бензин «размазанный» по 10 месяцам, оставшихся в этом году, не будет чувствительным для российских граждан. Есть гораздо быстро растущие в цене товарные группы», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что бензин в России подорожает не более чем на 4,3% в 2019 году. По его словам, «созданные инструменты в виде налогового регулирования позволяют держать темпы роста цен на бензин не превышающими инфляцию».

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