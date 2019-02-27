Киев, 27 февраля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы должны заинтересоваться темой «контрабанды запчастей для украинской армии из России» — подобные поставки, если они действительно производятся, недопустимы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 февраля, комментируя заявления украинских политиков о возможном импичменте Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

25 февраля украинские журналисты опубликовали расследование, по данным которого близкие к Порошенко бизнесмены закупали в России оружие, доставляли его контрабандой на Украину и «отмывали» через предприятия Порошенко для поставок в украинскую армию. 26 февраля Юлия Тимошенко заявила, что действия Порошенко являются «государственной изменой», а потому она «начинает процедуру импичмента президенту».

«Уверен, что никакого импичмента Петра Порошенко, по инициативе ли Юлии Тимошенко или чьей-то ещё инициативе, не будет, но чем более жёсткая свара происходит внутри украинской элиты, тем, конечно, нам лучше. В результате подобных разборок (употребляю это слово без кавычек, поскольку вся сегодняшняя украинская верхушка преступна) большинство граждан Украины, надеюсь, начинают испытывать всё большую антипатию к нынешнему режиму. Это очень важно, поскольку последнее слово в том, чтобы избавиться от него, должно быть за ними.

В то же время по ходу этих разборок всплывают интересные детали. В данном случае — о «контрабанде запчастей для ВСУ из России». Для Тимошенко это является «содействием врагу». Но чем это является для нас? Что по этому поводу думают российские правоохранительные органы?

В этом деле должна быть полная ясность: происходит подобное или нет. Военные поставки режиму, который ведёт войну против мирного населения, держится на массовых репрессиях, который враждебен нам в сегодняшнем международном противостоянии, — это преступление», — отметил Михаил Демурин.