Москва, 27 февраля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Бездействие и легкомысленное отношение — так к острейшим проблемам российского здравоохранения зачастую относятся федеральные и региональные власти РФ. Об этом 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM рассказал сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Так он прокомментировал слова специального представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиты Вуйнович, рассказавшей о том, что в России пятая часть инвестиций, вложенных в сферу здравоохранения, являются неэффективными.

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«Критический настрой эксперта в данном случае меня не удивляет, — признался Коновал. — В работе нашего профсоюза в ежедневном общении с медицинскими работниками самых разных категорий мы убеждаемся, что в системе здравоохранения РФ творится такой полууправлемый хаос. На уровне конкретных медучреждений мы видим иногда просто грубейшие нарушения федеральных порядков оказания медицинской помощи, утверждённых Минздравом. [Имеет место] фактическое бездействие по многим позициям надзорных органов, абсолютно легкомысленное отношение к острейшим проблемам такого рода со стороны региональных властей, которые из года в год недофинансируют здравоохранение в собственных регионах. И по большому счёту мы не видим какого-то просвета и в действиях федерального Минздрава и российского правительства».

Как отметил Коновал, ухудшается ситуация с кадрами, с обеспеченностью медикаментами, с оборудованием, с доступностью медицинской помощи, и отдельные успехи в отдельных регионах, которые тоже есть, не меняют общую картину.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России пятая часть инвестиций, вложенных в сферу здравоохранения, являются неэффективными. Об этом на медицинском экспертном форуме заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, нежелательные последствия, которые имеют место в каждом десятом случае госпитализации, добавляют от 13 до 17% к больничным расходам. При этом, по мнению представителя ВОЗ, до 70% из них можно избежать.