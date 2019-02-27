Обнинск, Калужская область, 27 февраля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Известной калужской правозащитнице Татьяне Котляр 26 февраля было предъявлено обвинение по 292 эпизодам фиктивных регистраций иностранных граждан и граждан РФ. Дело направлено в суд с обвинительным заключением. Это уже третье уголовное дело по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ в отношении Татьяны Котляр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluganews.com Правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр

По словам правозащитницы, на этот раз её обвиняют в том, что она предоставила регистрацию в своей обнинской квартире гражданам Украины и Узбекистана, которые были вынуждены покинуть свои страны и переехать в Российскую Федерацию, а также гражданам России, которые не имеют своего жилья, а значит и регистрации. Они не могут получить работу, медицинскую помощь, а их детей без регистрации не берут в школу.

По мнению адвоката Котляр Иллариона Васильева, у беженцев с Украины по определению нет принимающей стороны, которую требуют калужские власти, отказывая беженцам в регистрации, без которой легализация невозможна. В большинстве случаев беженцев отказываются зарегистрировать и владельцы арендуемого жилья. В такой ситуации есть два варианта: покупка регистрации на чёрном рынке за 20−30 тысяч рублей или обращение за помощью к правозащитнице Котляр.

«Меня судят за странное преступление, от которого никто не пострадал. Помощь беженцам с Украины вообще-то обещала не я, а государство. Ко мне приходила женщина, которая с семьей сбежала в Россию с Украины, после того как в их дом попала мина. Что я должна была им сказать? Чтобы они уезжали обратно? Что если я вам помогу, то меня будут судить как преступницу?!», — заявила Котляр на одном из судебных заседаний.

Тогда в деле Котляр фигурировали 167 беженцев из Донецкой и Луганской республик, которых правозащитница бескорыстно зарегистрировала у себя в квартире. При этом более 100 беженцев благодаря прописке и получению бесплатной юридической помощи уже получили российское гражданство в рамках государственной программы переселения соотечественников.

«Меня осудили за преступление против порядка управления — то есть против государства. Но регистрация беженцев с Украины и переселенцев в моей квартире никому не причинили никакого вреда: в деле нет пострадавших, нет ущерба ни государству, ни гражданам. Не знаю, была ли польза государству от моих действий, я в этом не специалист. Но некоторое признание от государства и общества я получила. Президентский грант на проект «Правовая помощь беженцам с Украины, ищущим убежище в Калужской области» и Национальная премия — именно за то, за что я осуждена. Считаю суд надо мной театром абсурда», — добавила правозащитница.