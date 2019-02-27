Москва, 27 февраля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга пройдет показ немого фильма родом из XXI века — «Артиста» Мишеля Хазанавичуса. Ретроспективу картины 8 марта устраивает кинофестиваль «Артпоказ».

Пресс-служба «Артпоказа» Банер к фильму «Артист»

Действие ленты разворачивается в 1927 года в Голливуде. Никому не известная Пеппи Миллер однажды сталкивается со звездой немого кино Джорджем Валентайном, благодаря чему попадает на передовицы газет. Вскоре девушка стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе, в то время как Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. Обрести счастье героям поможет только любовь.

Мишель Хазанавичус несколько лет мечтал снять немой фильм, но сначала его не восприняли всерьез. Только после выхода успешных «Агента 117: Каир — шпионское гнездо» и «Агента 117: Миссия в Рио» продюсеры заинтересовалось проектом. Выпускать черно-белую картину, стилизованную под немое кино, в 2011 году — большой риск. Однако эксперимент обернулся успехом — картина получила десять номинаций на «Оскар», из них победив в пяти.

Показ «Артиста» пройдет в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.