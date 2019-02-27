Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Утром в среду, 27 февраля, в Петербурге вновь эвакуируют школы после анонимных угроз о том, что в школьных зданиях якобы заложены взрывные устройства. Днем ранее с разных объектов пришлось эвакуировать около 10 тыс. человек.

Https://vk.com/spb_today Эвакуация школы №385 в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщают сами школьники и другие очевидцы в социальных сетях, в настоящее время эвакуированы учащиеся лицея №64 в Приморском районе, а также сразу нескольких учебных заведений в Красносельском районе: школы №546 и гимназии №293 на Ленинском проспекте, школы №394 на Брестском бульваре, школы №375 на проспекте Кузнецова, школы №200 на улице Рихарда Зорге, школы №549 на улице Маршала Захарова, школы №54 на улице Маршала Казакова, школы №385 на улице Пионерстроя, школы №208 на улице Добровольцев. Этот список поминутно расширяется.

Также эвакуация «накрыла» торговый центр «Июнь» на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе Петербурга.

По данным издания «Фонтанка», днем ранее, 26 февраля, были эвакуированы восемь средних учебных заведений и три детских сада. Это затронуло 9787 взрослых и детей. К счастью, нигде угрозы взрыва не подтвердились.

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Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе под ударом неизвестных злоумышленников оказывались торговые и торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, высшие и средние профессиональные учебные заведения, больницы, бизнес-центры, ряд комитетов городской администрации. Злоумышленники пытались дезорганизовать работу транспорта, угрожали объектам Водоканала и даже зданию УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте.