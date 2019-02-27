Омск, 27 февраля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Омской области назначен исполняющий обязанности директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Им стала 43-летняя свердловчанка Марина Степанова. Некоторые местные СМИ тут же отметили, что новый руководитель Фонда — землячка губернатора Александра Буркова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kapremontomsk.ru Марина Степанова назначена и.о. директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области

По официальным данным, которые опубликованы на сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области, Марина Степанова родилась в городе Красноуфимске Свердловской области. В 2001 году окончила юридический факультет Западно-Уральского института экономики и права в Перми. В последнее время работала заместителем директора по правовым вопросам в Фонде содействия капитальному ремонту города Севастополя.

Напомним, что прежний директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Дмитрий Карась ушёл в отставку в марте 2018 года. Обязанности руководителя Фонда исполняли сначала Николай Якушев, а затем Олег Еременко.