В Омской области назначен и.о. руководителя регионального Фонда капремонта
Омск, 27 февраля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Омской области назначен исполняющий обязанности директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Им стала 43-летняя свердловчанка Марина Степанова. Некоторые местные СМИ тут же отметили, что новый руководитель Фонда — землячка губернатора Александра Буркова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По официальным данным, которые опубликованы на сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области, Марина Степанова родилась в городе Красноуфимске Свердловской области. В 2001 году окончила юридический факультет Западно-Уральского института экономики и права в Перми. В последнее время работала заместителем директора по правовым вопросам в Фонде содействия капитальному ремонту города Севастополя.
Напомним, что прежний директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Дмитрий Карась ушёл в отставку в марте 2018 года. Обязанности руководителя Фонда исполняли сначала Николай Якушев, а затем Олег Еременко.