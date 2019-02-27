Ереван, 27 февраля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Произошедшая в Армении «бархатная революция» была чуждой членам ОДКБ и ЕАЭС. Об этом в интервью армянскому изданию tert. am сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, говоря о дефиците доверия в армяно-российских отношениях

tert.am Шаварш Кочарян

«Процесс, произошедший в Армении, им чужд. Строя свои отношения с разными странами, мы считаем их внутренние проблемы второстепенными. При любой власти в Грузии, России и Иране мы должны поддерживать хорошие отношения с этими странами. Наивно было бы полагать, что эти страны спокойно отнесутся. Им нужно время для адаптации, ведь изменилась система. Раньше они заседали президентами, а сейчас премьер-министр. Существуют разные проблемы. Есть много ситуаций, которые требуют адаптации», — сказал Шаварш Кочарян.

Говоря об ОДКБ, заместитель министра отметил, что Армения хочет, чтобы было четкое правило игры в вопросе назначения и отзыва генерального секретаря организации, которое будет действовать как в данном случае, так и в будущем.

«Документы ОДКБ не предусматривали ситуации, когда исполняющий обязанности Генерального секретаря по какой-то причине не может выполнить свои обязательства. Положение написано так, что можно трактовать его, как пожелаешь. В положении говорится, что Генеральный секретарь назначается на трехлетний срок, но там ничего не сказано о том, что государству предоставляется трехлетний срок. Мы говорим, что, поскольку у данного человека нет возможности выполнить обязательства, следовательно, оставшееся время на данном посту должен быть другой представитель Армении. Они же говорят, что срок пребывания в должности предоставляется конкретному человеку.

В основе лежит именно это, вокруг чего и ведутся сложные переговоры. Нам следует уточнить правило игры. Для нас важно, чтобы организация была эффективной, чтобы не было превратных толкований. Проблема не была решена, но проводятся работы по уточнению и в связи с конкретным кандидатом», — детализировал Шаварш Кочарян.

По его словам, Ереван никогда не ставили вопрос, что это спор между Арменией и Белоруссией, никогда не комментировал вопрос о том, чей кандидат должен быть. Дело в том, что в игре должно быть универсальное правило, чтобы завтра, как отметил Кочарян, не возникли проблемы.

По словам заместителя министра иностранных дел, Армения заинтересована в сохранении своего кандидата на данном посту, но хочет, чтобы было единое правило игры.