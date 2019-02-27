Москва, 27 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Армении разочарованы участием высокопоставленных граждан России в акции в Баку по поводу нагорно-карабахского конфликта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян на заседании Совета Федерации.

parliament.am Арарат Мирзоян

«Несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе», — заявил Мирзоян.

«Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии некоторых членов Российско-армянской межпарламентской комиссии», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что комиссия по сотрудничеству между Национальным собранием Армении и Федеральным собранием РФ играет «важнейшую роль в наших межпарламентских отношениях», является «ключевым звеном».

«На протяжении многих лет комиссия служила эффективной платформой для конструктивного диалога парламентариев, экспертов, представителей делового сообщества двух стран. Сегодня мы можем придать работе комиссии новый импульс и подготовить её обновлённую повестку», — добавил он.