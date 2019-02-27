Москва, 27 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Армении Россию считали и считают своим стратегическим партнёром. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян на заседании Совета Федерации.

Council.gov.ru Арарат Мирзоян и Валентина Матвиенко

«Армяно-российские отношения — особенные. Армения считала и считает Россию своим стратегическим партнёром. Дальнейшее укрепление наших отношений и преодоление возможных барьеров на этом пути является одним из приоритетов нашей внешней политики», — заявил Мирзоян.

Он подчеркнул, что эта концепция отражена в утверждённом ранее пятилетнем плане правительства Армении, что является «ярким подтверждением вышесказанному».

«(Нужен) искренний, дружественный диалог, который приобретает особую важность в свете того обстоятельства, что в угоду своим лоббистским интересам и с использованием сомнительных манипуляций в медиапространстве наших стран некоторыми кругами и третьими странами предпринимаются попытки предоставить процессы, происходящие в Армении и вокруг Армении, в искажённом, ложном свете», — подчеркнул он.

«Со всей ответственностью хочу заявить, что подобные попытки более чем тщетны и заранее обречены на провал», — указал Мирзоян.