Воронеж, 27 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области, администрацией Воронежа и студией «Визарт Анимэйшн» (WizartAnimation) подписано в Воронеже 26 февраля, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Документ подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Воронежа Вадим Кстенин и генеральный продюсер студии «Визарт Анимэйшн» Юрий Москвин.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Воронежской области и мэра Воронежа с руководством студии WizartAnimation

В рамках соглашения региональное правительство берет на себя ряд обязательств, в том числе по оказанию организационного содействия при подготовке и реализации инвестором проекта по строительству в Воронеже Дома анимации.

Строительство объекта планируется начать уже летом 2019 года, выбрано и место строительства — улица Куколкина. Исполнительный продюсер студии «Визарт Анимэйшн» Владимир Николаев рассказал, что в январе состоялся всероссийский конкурс на разработку архитектурно — художественной концепции Дома анимации на базе мультипликационной студии. Всего на конкурс поступило 23 заявки от архитекторов и творческих коллективов из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Лучшим признали проект воронежского архитектурного бюро Studio-22.

В строительство Дома анимации планируется вложить 300 млн рублей, создать до 700 рабочих мест. Открытие запланировано на 2021 год. В здании разместятся школа анимации для детей, творческий инкубатор для молодых профессионалов, а также музейно-выставочное пространство. Также в Доме анимации будет работать команда разработчиков программного обеспечения для создания анимации.

Александр Гусев обратил внимание, что при создании Дома анимации необходимо учитывать проект развития данного городского квартала в целом.

Также на встрече были рассмотрены предложения о создании мультипликаторами «Визарт Анимэйшн» арт-объектов в Воронеже.