Вооруженные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета — СМИ
Исламабад, 27 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Пакистана сбили два военных самолета ВВС Индии, сообщает 27 февраля Al Arabia.
По информации представителей вооруженных сил Пакистана, военным удалось задержать одного из сбитых летчиков.
Напомним, Индия и Пакистан на протяжении всей своей истории находятся в ситуации перманентного, тлеющего конфликта. Причиной тому являются территориальные споры, вызванные разделом Индии в конце 40-х годов, после обретения ею независимости.
Ситуация обострилась после террористического акта, совершенного в индийском Кашмире 14 февраля, в результате которого погибли 40 военнослужащих. Официальный Нью-Дели поспешил обвинить в организации взрыва Исламабад.
26 февраля ВВС Индии нанесли удары по территории Пакистана, впервые с 1971 года, что резко обострило ситуацию.