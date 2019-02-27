Исламабад, 27 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Пакистана сбили два военных самолета ВВС Индии, сообщает 27 февраля Al Arabia.

Airwar.ru ВВС Иидии

По информации представителей вооруженных сил Пакистана, военным удалось задержать одного из сбитых летчиков.

Напомним, Индия и Пакистан на протяжении всей своей истории находятся в ситуации перманентного, тлеющего конфликта. Причиной тому являются территориальные споры, вызванные разделом Индии в конце 40-х годов, после обретения ею независимости.

Ситуация обострилась после террористического акта, совершенного в индийском Кашмире 14 февраля, в результате которого погибли 40 военнослужащих. Официальный Нью-Дели поспешил обвинить в организации взрыва Исламабад.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по территории Пакистана, впервые с 1971 года, что резко обострило ситуацию.