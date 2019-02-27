Астана, 27 февраля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить адресную помощь многодетным семьям на каждого ребенка до 21 тыс. тенге ($55,6), сообщает 27 февраля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Во время выступления на съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») глава государства поручил правительству повысить критерии оказания адресной помощи многодетным семьям до 70% от прожиточного минимума.

Назарбаев подчеркнул, что все процедуры назначения социальной помощи необходимо упростить и перевести в проактивный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Астане проходит XVIII съезд партии «Нур Отан» с участием Нурсултана Назарбаева. В ходе своего выступления глава государства представил основные меры по усилению социальной политики государства.