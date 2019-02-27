Назарбаев поручил усилить поддержку многодетных семей
Астана, 27 февраля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить адресную помощь многодетным семьям на каждого ребенка до 21 тыс. тенге ($55,6), сообщает 27 февраля агентство «Казинформ».
Во время выступления на съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») глава государства поручил правительству повысить критерии оказания адресной помощи многодетным семьям до 70% от прожиточного минимума.
Назарбаев подчеркнул, что все процедуры назначения социальной помощи необходимо упростить и перевести в проактивный формат.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Астане проходит XVIII съезд партии «Нур Отан» с участием Нурсултана Назарбаева. В ходе своего выступления глава государства представил основные меры по усилению социальной политики государства.