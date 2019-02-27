Киев, 27 февраля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Украины признал противоречащей Основному закону статью об уголовном преследовании чиновников за незаконное обогащение, сообщило 26 февраля информационное агентство «Украинские новости».

Dezidor Конституционный суд Украины

Суд принял такое решение, рассмотрев обращение 56 депутатов Верховной рады.

В национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что все подобные дела, скорее всего, будут закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соломенский суд Киева было передано дело о незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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