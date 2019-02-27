Москва, 27 февраля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Рубль подешевел 26 февраля против бивалютной корзины наряду с другими валютами развивающегося сегмента, хотя темпы снижения оказались немного выше из-за угрозы со стороны санкционного фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По итогам сессии рубль просел на 0,2% и 0,4% к доллару и евро соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Российская валюта чувствительно отреагировала на общее ухудшение отношения инвесторов к риску, которое наблюдалось накануне. Однако в целом рубль продолжает курсировать в пределах проторгованного диапазона. В начале недели пара доллар/рубль подходила к отметке 65 руб., а 26 февраля достигала уровней вблизи 66 руб.», — пояснил эксперт.

Уверенный пробой верхней границы этого канала не исключен в ближайшие дни, если на предстоящих слушаниях в Конгрессе США по вопросам кибербезопасности и обеспечения независимости избирательной системы будет затронута тема антироссийских санкций.

«Что касается факторов поддержки, на данный момент их практически нет. Налоговый период уходит со сцены, а нефть восстанавливается после распродаж неохотно. Единственное, что сейчас может удержать рубль от дальнейшего снижения, — слабость доллара, который снижается на Форексе после ожидаемо «голубиных» заявлений главы ФРС Пауэлла», — полагает Николаев.

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