Казань, 27 февраля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Объём государственного долга Приволжского федерального округа на 1 февраля 2019 года составил свыше 519,948 млрд рублей, из которых основная доля приходится на Татарию — свыше 94,568 млрд рублей, что составляет 18,2% от общего объёма. Относительно данных на 1 февраля 2018 года общий объём долга регионов Поволжья уменьшился более чем на 23 млрд рублей — с 543 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

На 1 февраля 2019 года общий объём госдолга регионов Поволжья составил 519,948 млрд рублей относительно 531,606 млрд рублей на 1 января 2019 года. Таким образом, задолженность в округе за январь сократилась более чем на 11,658 млрд рублей. Если сравнивать с данными на 1 февраля 2018 года, то госдолг регионов Поволжья снизился более чем на 23 млрд рублей — с 543,04 млрд рублей. Отметим, в структуре долга округа на начало февраля 2019 года на государственные ценные бумаги приходится 121,779 млрд рублей, на кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций — 97,822 млрд рублей, на бюджетные кредиты — 288,003 млрд рублей, и 12,343 млрд рублей — это государственные гарантии. За январь размер коммерческих кредитов снизился — с 117,542 млрд рублей.

Наибольшая доля государственного долга приходится на Татарию. На 1 февраля 2019 года республика имеет долг более 94,568 млрд рублей, что относительно данных на начало 2019 года меньше на 418 млн рублей, а относительно февраля 2018 года больше на 1,152 млрд рублей. В структуре долга региона нет коммерческих кредитов, более 84,583 млрд рублей — это бюджетные кредиты, а оставшиеся 9,984 млрд рублей — госгарантии.

На втором месте по размеру госдолга на 1 февраля 2019 года находится Нижегородская область — 62,857 млрд рублей, где 42,7 млрд рублей — это государственные ценные бумаги, свыше 19,957 млрд рублей — бюджетные кредиты. У области также отсутствуют коммерческие кредиты на эту дату.

На третьем месте находится Мордовия, чей госдолг составляет свыше 56,216 млрд рублей, из которых 28,406 млрд рублей — бюджетные кредиты, 19,285 млрд рублей — коммерческие кредиты.

Также существенную сумму госдолга накопила и Самарская область — 54,756 млрд рублей, но, в отличие от Мордовии, у неё нет коммерческих кредитов, 36,76 млрд рублей составляют государственные ценные бумаги, а 17,996 млрд рублей — бюджетные кредиты.

Долг Удмуртии составляет 50,514 млрд рублей, в нём 18,35 млрд рублей приходится на коммерческие кредиты, 23,964 млрд рублей — это бюджетные кредиты, и 8,2 млрд рублей — государственные ценные бумаги.

Далее по размеру госдолга идёт Саратовская область — 47,957 млрд рублей, кредиты коммерческих структур составляют — 16,932 млрд рублей, а ещё 26,025 млрд рублей — это бюджетные кредиты.

В списке «середняков» по размеру госдолга находятся Кировская область — 25,132 млрд рублей (9,311 млрд рублей — коммерческие кредиты), Пермский край — 21,43 млрд рублей (8 млрд рублей — коммерческие кредиты и 13,43 млрд рублей — бюджетные), Пензенская область — 20,208 млрд рублей (10,703 млрд рублей — коммерческие кредиты и 9,489 млрд рублей — бюджетные кредиты), Оренбургская область — 24,437 млрд рублей, из которых 11,519 млрд рублей — государственные ценные бумаги и 12,885 млрд рублей — бюджетные кредиты (коммерческие кредиты отсутствуют), Ульяновская область — 24,939 млрд рублей. В последней на коммерческие кредиты приходится 10,058 млрд рублей.

Самый маленький госдолг на 1 февраля 2019 года имеет Чувашия — 7,409 млрд рублей, из которых 7,309 млрд рублей — это бюджетный кредит.

Небольшой размер госдолга в сравнении с соседями был у Марий Эл — 13,283 млрд рублей, но 5,181 млрд рублей из них приходится на коммерческие кредиты. В число регионов с небольшим госдолгом попала и Башкирия — 16,234 млрд рублей, из которых 12,434 млрд рублей — это бюджетные кредиты, а коммерческие кредиты у региона отсутствуют.

Напомним, в целом в регионах России госдолг на 1 февраля 2019 года составляет 2,114 трлн рублей.