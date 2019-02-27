Учжэнь, Китай, 27 февраля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Россия внимательно следит за тем, как развиваются события в Венесуэле. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Индии и Китая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Соединённые Штаты пытаются создать предлог для военного вмешательства в страну, которое Лавров назвал «совершенно беспардонным».

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«Мы также отмечаем непрекращающиеся провокации с попыткой силой прорвать границу под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчёте на жертвы», — заявил министр.

Он также указал на прямые угрозы Вашингтона, которые уже материализуются — стягивается военная техника и ведётся подготовка американского спецназа. При этом глава МИД РФ призвал США прислушаться к мнению латиноамериканских стран, ни одна из которых не поддерживает «перспектив военного вмешательства».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне массовых протестных акций в Венесуэле против действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США и большинство стран Запада. При этом Мадуро заявил, до истечения положенного ему срока в 2025 году занимаемый пост главы республики покидать не собирается.

Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса уверен, что единственным способом выхода из политического кризиса Венесуэлы должны стать переговоры без участия иностранных игроков. Об этом он заявил в Совете Безопасности ООН. Обращаясь к венесуэльской оппозиции и её лидеру Хуану Гуайдо, дипломат констатировал провал госпереворота и призвал американского ставленника «вернуться к здравому смыслу».

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