Астана, 27 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить 120 млрд тенге ($318 млн) на развитие здравоохранения, сообщает 17 февраля агентство «Казинформ».

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

Глава государства отметил, что медицина в республике должна ориентироваться на профилактику и стимулирование здорового образа жизни.

Назарбаев отметил, что расходы на здравоохранение и первичную медико-санитарную помощь должны увеличиться с 40 до 60% от общего объема финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов прокомментировал необходимость оптимизации в здравоохранении и заявил, что в республике осталось «слишком много больниц».

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