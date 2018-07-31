Киев, 27 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко имела шуточное желание взорвать украинский парламент, заявила она 25 февраля в зале суда, сообщило издание «Гордон».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

"Хотела ли я? Как у каждого здравомыслящего, нормального человека, у меня появляются обыкновенные шуточные желания. Острые, саркастические. И да, я хотела, но хотеть и сделать — это не одно и то же… Все об этом говорят, юморят и улыбаются. И это нормально. За слова и за мысли не сажают», — заявила она.

Савченко также отметила, что не является агентом ни ФСБ, ни СБУ.

Напомним, депутата Верховной рады Надежду Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана арестовали в марте 2018 года, обвинив в государственной измене. Они якобы планировали обстрелять здание Верховной рады из миномётов

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