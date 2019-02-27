Ярославль, 27 февраля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Мэр Ярославля повысил ставки арендной платы за земельные участки в городе с 1 апреля на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Волков.

Мэрия Ярославля

Последний раз арендная плата повышалась год назад. Ставки аренды вырастут для всех видов земельных участков кроме двух.

Не коснется повышение аренды участков под домами обманутых дольщиков. Ранее для них была принята специальная пониженная ставка аренды. Это исключение не вызывает никаких вопросов. Решением проблем обманутых дольщиков активно занимаются власти региона, социальная значимость этой деятельности очевидна.

А вот другая «замороженная» ставка не так однозначна. Не коснется повышение аренды для земельных участков «спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).»

При этом для стадионов, предприятий инвалидов, образовательных и медицинских организаций и даже для объектов, строящихся за счет бюджетных средств ставки повышены. Для них арендная плата в Ярославле вырастет так же, как, например, для ломбардов и банков.

Ставки арендной платы касаются, прежде всего, частных организаций. У бюджетных учреждений земля, как правило, в собственности, они платят не арендную плату, а земельный налог.

Почему исключение сделано для частных теннисных кортов или причалов, где хранятся яхты и гидроциклы, а не для частного детского сада, непонятно. Стоит отметить, что коэффициент арендной платы для этого вида участков также не повышался и при предыдущих мэрах города, по крайней мере, с 2016 года.