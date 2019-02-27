Астана, 27 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Заработные платы низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы в Казахстане увеличат на 30% с 1 июля 2019 года. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии «Нур Отан», сообщает 27 февраля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

По словам главы государства, программа повышения заработных плат напрямую коснётся 1 млн служащих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля на съезде партии «Нур Отан» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил основные задачи в социальной политике государства. В частности, президент поручил повысить на 30% пособия для семей, воспитывающих детей инвалидов.