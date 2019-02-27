Назарбаев поручил на 30% повысить зарплаты низкооплачиваемым бюджетникам
Астана, 27 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Заработные платы низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы в Казахстане увеличат на 30% с 1 июля 2019 года. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии «Нур Отан», сообщает 27 февраля агентство «Казинформ».
По словам главы государства, программа повышения заработных плат напрямую коснётся 1 млн служащих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других областей.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля на съезде партии «Нур Отан» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил основные задачи в социальной политике государства. В частности, президент поручил повысить на 30% пособия для семей, воспитывающих детей инвалидов.