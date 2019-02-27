Астана, 27 февраля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил на 30% увеличить пособия родителям, воспитывающим детей-инвалидов, сообщает 27 февраля агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Во время выступления на съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества») президент отметил, что эта мера затронет 100 тыс. человек. Для реализации мер по социальной поддержке глава государства предложил выделить 300 млрд тенге ($794 млн) в 2019—2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Астане проходит съезд партии «Нур Отан» с участием президента республики. В своем выступлении глава государства поставил задачи для нового правительства и региональных властей.