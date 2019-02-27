Вашингтон, 27 февраля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Северная Корея сможет стать такой же процветающей страной, как Вьетнам, если согласится на денуклеаризацию. В этом уверен президент США Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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"Вьетнам процветает как немногие страны. КНДР станет такой же, и очень скоро, если согласится на денуклеаризацию», — написал глава Белого дома в Twitter. — Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1100584141274398720

Также глава государства в преддверии саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на конец февраля, обратился к членам Демократической партии США, потребовав не указывать ему, как вести переговоры с Северной Кореей. Вместо этого, по словам Трампа, демократам следует задать себе вопрос: «почему они не сделали «этого» в течение восьми лет администрации бывшего президента США Барака Обамы».

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Ким Чен Ын заявил о желании денуклеаризации ради своих детей

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года по итогам первого саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре Северная Корея подтвердила своё стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон взял на себя обязательство работать совместно с Пхеньяном «для достижения стабильности и мира». Однако подписанный документ — это всего лишь декларация о намерениях.

Позднее, в июле 2018 года, по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова в МИД КНДР заявили, что США выступили с «односторонними и грабительскими» требованиями по денуклеаризации. По сути Помпео требовал от Северной Кореи односторонней, полной и необратимой ликвидации ядерной программы Пхеньяна.

Напомним, вторая встреча между лидером КНДР и президентом США должна пройти 27−28 февраля в Ханое.