Пермь, 27 февраля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В Перми на заседании гордумы, когда обсуждался вопрос о ненадлежащей уборке снега в муниципалитете, депутат Наталья Рослякова («Единая Россия») предложила жителям многоквартирных домов завести лопаты и вечерами вместо занятий спортом махать лопатой, убирая снег, сообщают СМИ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега вместо зарядки

«ТСЖ и управляющие компании — это тоже собственники территории. Не понимаю, почему нельзя властям обратиться к жителям? Можно же купить в каждый подъезд по три лопаты (вряд ли лопата есть у каждого в квартире). Ну и выйдут вечерочком, вместо спорта позанимаются, расчистят тротуары для пешеходов, сами для себя территорию своего дома, почему нет?! Вот я не понимаю, вы все считаете, что должно быть всё убрано, а на своей территории жители высотных домов почему не могут убрать?» — сказала Рослякова.

Между тем председатель комиссии по контролю за реализацией администрацией города полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и благоустройства Владимир Плотников отметил, что денег на уборку территории Перми от снега выделяется достаточно и надо, чтобы каждый рубль дошёл по назначению, был потрачен эффективно. Нужно контролировать и смотреть, чтобы подрядчики работали добросовестно.

Пермяки активно обсуждают предложение депутата Росляковой о том, что жители высоток сами должны заняться уборкой снега. Общественный активист, председатель совета Рабочего поселка в Мотовилихе Анастасия Мальцева на своей странице в соцсети с иронией отметила, что инициатива отличная, но надо, чтобы депутат провели мастер-класс и показали пример:

«Сколько их там, в Пермской городской Думе? 36 человек. По округам 22. Вот! Значит так, дабы преподать своему ленивому и неспортивному электорату пример, каждый депутат из округа должен пойти в народ, пробежаться по своему округу, выбрать самый заснеженный двор и даешь лопату и прессу» (орфография и пунктуация сохранены).

Блогер и общественный активист Иван Пасынков предложил новый депутатский бренд «Три лопаты» и опубликовал его фото.

Председатель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин сам частенько берет в руки лопату, но считает, что жители этого делать не обязаны. Они платят за содержание жилья. Зотин отметил, что даже за уборку снега можно схлопотать штраф, сообщает портал 59.ru.

«Если вы будете неправильно махать лопатой, вас могут административно оштрафовать. Несколько лет назад мужики решили почистить тротуар на бульваре Гагарина. Они снег на дорогу кидали, а это нельзя делать. Поэтому помогать тоже надо правильно и как минимум вместе с лопатами брать с собой еще и юриста», — сказал он.

Добавим, февраль стал самым снежным зимним месяцем в Перми. По данным ГИС-центра ПГНИУ, с начала месяца выпало 61 мм осадков. Такое количество осадков составляет 205% от месячной нормы. Последний раз такой снежный февраль синоптики фиксировали в 1995 году, тогда выпало 58 мм осадков, что составило 217% от месячной нормы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, количество техники, работающей на вывозке снега, остается на уровне пиковых снегопадов, — 300 единиц, ручную уборку осуществляет около 330 человек. С начала зимнего содержания вывезено 718 тысяч кубометров снега, в 2018 году за этот период — около 500 тысяч кубометров снега.

Чиновники и коммунальщики обследуют дворы и дома, к нерадивым управляющим компаниям и ТСЖ применяют административные наказания. Жители города отмечают, что этой зимой снег у Перми убирают хуже, чем в сезоне 2017/2018. В соцсетях пользователи свои жалобы подкрепляют фотографиями. Некоторые жители креативно обратили внимание на снежную проблему — выбрали большой сугроб, на котором установили табличку «Куча мэра Самойлова». Впоследствии появилось сообщение, что на следующий день табличку убрали.