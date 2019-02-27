Париж, 27 февраля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В штаб-квартире полиции Парижа объявили, что в столице и ее окрестностях будет запрещено движение наиболее «загрязняющих» транспортных средств 27 февраля из-за ожидаемого пика загрязнения мелкими частицами, сообщает Le Figaro.

Pano38 Виньетка Crit'Air

Издание отмечает, что запрет касается всех неклассифицированных транспортных средств и транспортных средств класса 4 и 5 в соответствии с виньетками Crit'Air, обязательными в Париже.

Таким образом, в среду, 27 февраля, с 5:30 до 24:00 в Париже разрешено движение только транспортным средствам класса 0−3.

Во Франции система защиты окружающей среды от вредных выбросов транспортных средств (виньетка под названием «Crit'Air») начала действовать с 1 июля 2016 года. С ее помощью можно определить уровень загрязнения, выделяемого автомобилем. 0 — экологический транспорт, а далее по убыванию от 1 до 5, где 1 — наиболее чистые, а 5 — наиболее загрязняющие транспортные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоммерческая организация AirParif во Франции предупредила о загрязнении воздуха мелкими частицами во всём регионе Иль-де-Франс.