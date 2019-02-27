Нальчик, 27 февраля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации в столице Кабардино-Балкарии ликвидирован боевик. Это был один из бандитов, засевших в частном домовладении в микрорайоне «Александровка». Силовики оцепили дом и предложили бандитам сдаться, однако те открыли огонь.

brian.ch Автомат Калашникова

Ответным огнем был уничтожен один из них. В настоящее время спецоперация продолжается, сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нальчике с 04:00 27 февраля был введен режим контртеррористической операции. Силовики получили информацию о том, что в одном из домов столицы Кабардино-Балкарии скрываются члены религиозно-экстремистской ячейки.

Режим КТО действует в нескольких районах города. Территория спецоперации ограничена улицами Туполева, Ленинградская, Пролетарская, 1-я Линия.