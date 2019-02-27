Токио, 27 февраля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Японские власти выразили России протест в связи с визитом на Курильские острова российской делегации, включая спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщили журналистам в МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Поездка российских госслужащих на южные Курилы для Токио является неприемлемой и противоречащей юридической позиции Японии. Протест был передан российскому внешнеполитическому ведомству через дипмиссию Японии в Москве.

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В японском МИД также отметили важность решения территориального спора с Россией и напомнили, что «базовый курс» Токио в этом вопросе остается прежним. Япония намерена настойчиво продолжать переговоры с Россией для решения проблемы «северных территорий» — так японская сторона именует четыре спорных острова — и заключения мирного договора с Москвой, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля на Курилах состоялся запуск подводной волоконно-оптической линии связи с Сахалином, который обеспечит острова скоростным безлимитным интернетом. На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные госслужащие.

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