Луганск, 27 февраля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, заявили 27 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Жёлтое и Золотое-5.

ВСУ выпустили по Желобку три мины калибра 82 мм и применили гранатомёт АГС. По Жёлтому было выпущено пять мин калибра 120 мм со стороны подконтрольного украинским силовикам посёлка Лобочево. Золотое-5 обстреляли из гранатомётов АГС, СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Как рассказали в Народной милиции ЛНР, в районе посёлка Золотое была замечена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе десяти человек. Завязался бой, в ходе которого украинские силовики понесли потери и отступили. Позже военнослужащие Народной милиции задержали заблудившегося украинского боевика. Ему была оказана медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ в ходе шести обстрелов выпустили около 100 единиц боеприпасов по территории Луганской Народной Республики.

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Также в Народной милиции ЛНР опровергли обвинения в обстреле населённого пункта Золотое. Там, напомним, произошла стычка между боевиками ВСУ и националистическими формированиями. В результате погиб один представитель ВСУ.