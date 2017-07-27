Абакан, 27 февраля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. В интервью каналу «Абакан-24», организованном по случаю стодневного нахождения во власти, глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что не служил в армии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеотрансляции «Абакан-24» Губернатор Хакасии Валентин Коновалов отвечает на вопросы ведущего

«Действительно, я не служил, но все вот эти вот слухи, которые распространяют — «уклонялся», «к уголовной ответственности привлекался» — это, конечно, полный бред. Я уже давно являюсь публичным человеком. С 2013 года — депутат Абаканского городского совета. Как говорят, если бы меня кто-то где-то разыскивал, меня тут же бы нашли», — заявил губернатор, отвечая на звонок телезрителя в студию.

Тем не менее, отвечая на вопрос телезрителя о наличии военного билета, Коновалов «замял тему», пояснив:

«Вся вот эта ситуация, когда СМИ начинают массированно распространять откровенно клеветническую информацию а-ля на лавочке где-то что то сказал, я с этим уже не первый раз сталкиваюсь. В ходе избирательной кампании меня и алкоголиком окрестили, и человеком с не той ориентацией. Но самое интересное — с этим сталкиваются практически все губернаторы, избранные от оппозиционных сил: Иркутск, Хабаровск, Владимирская область. Та же самая история: те же самые информационные атаки, та же самая клевета».

Повышенный интерес к вопросу об исполнении воинского долга губернатором Коноваловым возник в канун мужского праздника 23 февраля. По соцсетям и каналам разошлась информация, в которой утверждается:

«Призывник Коновалов Валентин Олегович находился в розыске и приказами военного комиссара Красноярского края от 28 января 2014 года № 20/у и от 29 июля 2014 года № 229/у считался уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу».

Также приводилась информация из закона о государственной службе, в той его части, где сказано, что не служившим в армии по призыву без законных оснований запрещено занимать должности на государственной службе в течение десяти лет с момента соответствующего решения комиссии.

«Валентин Олегович, правда, не госслужащий, у него государственная должность. Но его уклонение от службы в армии <…> даёт возможность президенту России подписать Указ о прекращении полномочий Валентина Коновалова на посту главы Хакасии по недоверию», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий гражданам России, которые уклонились от службы в армии, работать на государственной и муниципальной службе в течение десяти лет, президент Владимир Путин подписал в июле 2017 года. Кроме того, по новому закону военные комиссариаты обязаны уведомлять госорганы о наличии у них уклонистов. А государственные и муниципальные органы должны отчитываться об увольнении тех, кто уклонялся от армии.