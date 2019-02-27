Москва, 27 февраля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Для нефти вторник, 26 февраля, оказался более удачным, чем понедельник (25 февраля). К закрытию торгов цена нефти марки Brent выросла на 1,1%, до $65,46 за баррель. Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США о том, что американская экономика «здорова» и не перегрета, усилили оптимизм нефтяного рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

skeeze Нефть

Росту цены на нефть также способствовали данные о том, что Ирак в январе сократил экспорт нефти на 2% по сравнению с декабрем, до 3,65 млн б/с.

Сегодня, 27 февраля, в США выйдут данные по коммерческим запасам нефти. Рынок ожидает, что запасы вырастут за неделю на 3,59 млн баррелей, что немного меньше, чем рост на прошлой неделе.

Дальнейшее направление движения цены нефти можно будет определить на уровне в $64 за баррель. Если цена не пробьет вниз этот уровень, возможно возобновление роста до $68 за баррель. 27 февраля ожидается цена нефти марки Brent — $65−67 за баррель.

Читайте также: Нефть «оказалась уязвима» к заявлениям Трампа