Москва, 27 февраля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Рубль 26 февраля впал в уныние, но не поддался панике. С утра российская нацвалюта начала плавно снижаться к доллару и очень незначительно дешеветь к евро. Однако днем падение рубля по отношению к евро и доллару усилилось, особенно к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру вторника рубль снизился к доллару на 0,39%, а к евро — на 0,67%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Цена нефти смеси Brent 26 февраля начала расти после обвала, произошедшего в понедельник. К закрытию торгов нефть подорожала на 1,1%, до $65,46 за баррель.

Рубль, по всей видимости, негативно отреагировал на падение цены на нефть и в конечном счете на двусмысленный твит президента США Трампа относительно «хрупкости мира». Некоторые западные новостные агентства усмотрели в этих словах ожидания президентом США нового кризиса в мировой экономике, что привело к распродажам на фьючерсном рынке и рынках валют развивающихся стран.

Впрочем, ослабление рубля могло быть отчасти смикшировано успокаивающим заявлением министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что для выполнения целей, поставленных Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, не понадобится новых повышений налогов.

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая 26 февраля в Конгрессе США, заявил, что дальнейшие решения Федрезерва по монетарной политике будут зависеть от статистики. Состояние экономики США он назвал «здоровым», а перспективы — «благоприятными», спрогнозировав инфляцию в США в текущем году на уровне 2%.

Это выступление сильно потянуло доллар вниз. Курс евро к доллару 26 февраля вырос на 0,3% из-за падения доллара и в преддверии сегодняшнего голосования в британском парламенте по Брекситу.

Исходя из напряженного геополитического фона, прогноз по курсу доллара на сегодня, 27 февраля, повышается до 65,80−67 руб. за доллар, сохраняется прогноз в диапазоне 74−75 руб. за евро.

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