Гуанчжоу, Китай, 27 февраля, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Китайские и пакистанские ученые завершили совместное морское геологические исследование в Индийском океане в рамках углубления двустороннего дружественного сотрудничества, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

(сс) KatjaZuz Фауна океана

Китайское экспедиционное судно «Хайян Дичжи-10» или в переводе на русский «Океаническая геология — 10» вернулся в порт города Гуанчжоу, столицы китайской провинции Гуандун спустя 91 день и 26,1 тыс. км похода.

Судно вышло из порта 28 ноября 2018 года и направилось в Индийский океан. Во время путешествия исследователи из различных институтов Пакистана также зашли на борт судна в рамках специальной программы обмена в научно-исследовательской сфере. Отмечается, что экспедиция достигла намеченных целей испытала возможности исследовательского судна.

Отметим, что «Хайян Дичжи-10» представляет из себя научно-исследовательской судно новейшего поколения, полностью разработанное и собранное в Китае. В общей сложности оно провело в море 262 дня, пройдя расстояние 57 тыс. км с момента его официального ввода в эксплуатацию в конце 2017 года.