Владивосток, 27 февраля, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморского края сразу в трёх чтениях утвердили корректировку регионального бюджета на 2019 год. Некоторые народные избранники считают, что на ознакомление и обсуждение поправок в главный финансовый документ края было слишком мало времени — проект был внесен за считаные дни до очередного заседания. Тем не менее корректировка принята, дефицит бюджета увеличен до предельно возможного показателя — 15 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zspk.gov.ru Законодательное собрание Приморского края

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«Дефицит бюджета предельный, он соответствует параметрам Бюджетного кодекса РФ и будет покрываться не за счет заимствований, а за счет переходящих остатков прошлого года», — цитирует пресс-служба Законодательного собрания первого вице-губернатора Приморья Веру Щербину, которая представила депутатам поправки в главный финансовый документ региона.

Показатели бюджета Приморья на 2019 год с учётом корректировки составят по доходам 114,8 млрд руб., по расходам — 129,9 млрд руб, дефицит — 15 млрд руб.

Дополнительные расходы предусмотрены на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, сельское хозяйство и экономику, лесное, дорожное хозяйство, транспорт, ЖКХ.

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Часть расходов связана с поручениями, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в своём ежегодном послании Федеральному собранию. В частности, увеличиваются расходы, направляемые на социальное обеспечение населения — дополнительно выделено 747,8 млн руб.

«В целях финансовой поддержки семей с детьми дополнительные средства направляются на единовременные выплаты в размере двух прожиточных минимумов при рождении первого ребёнка, а также при рождении первого ребёнка женщинам в возрасте от 18 до 25 лет. Предусмотрены средства на социальные выплаты многодетным семьям, имеющим шесть и более детей, на приобретение семейного автомобиля. Также в новой редакции бюджета заложены деньги на стипендию губернатора Приморского края студентам, обучающимся в высших учебы заведениях Приморского края и имеющим детей. Все эти выплаты призваны поддержать семьи с детьми», — сообщили в Законодательном собрании Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года, практически сразу после официального вступления в должность губернатора Приморья Олега Кожемяко, администрацией края были объявлены аукционы на предоставление региону кредитов в 2019 году на общую сумму 3 млрд рублей. Таким образом, госдолг края увеличился в два раза. Ранее за Приморьем числился только бюджетный кредит в сумме 3,6 млрд рублей и еще 1,6 млрд — госгарантии. По итогам аукционов новую кредитную линию Приморью предоставит Сбербанк под 8,4%.