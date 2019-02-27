Учжэнь, Китай, 27 февраля, 2019, 06:43 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и Министр иностранных дел КНР Ван И принял своего российского коллегу Сергея Лаврова в провинции Чжэцзян на востоке Китая в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств Китая, России и Индии (RIC), сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Отметив, что в 2019 году стороны отмечают 70-ю годовщину заключения дипломатических отношений, Ван заявил, что страны должны и дальше углублять стратегическое взаимодействие во имя мира, стабильности и развития. По его словам, для Китая отношения с Россией и Индией представляют огромную важность.

Лавров, в свою очередь отметил, что крайне необходимо, чтобы Россия и Китай совместно отстаивали базовые принципы многосторонности в политике и международных отношениях целом.

Напомним, что 27 февраля в китайском городе Учжэнь пройдет 16-я встреча глав министерств иностранных дел Китая, Индии и России, которая стала уже традиционной. В преддверии встречи Сергей Лавров сообщил, что обсудит среди прочего со своим китайским коллегой проблемы ядерной программы КНДР.