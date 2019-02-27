Владивосток, 27 февраля, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Приморье, и Владивосток в частности, оказались в дыму от лесных пожаров. Запах гари, дымовая завеса наблюдается во многих районах. Порывами ветра дым несёт из Надеждинского и Хасанского районов, где очагов больше всего. Отсутствие снега стало причиной раннего пожароопасного периода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

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По сообщениям МЧС, на территории края постоянно фиксируются очаги палов. Северо-западным ветром дым от пожаров может выноситься на Владивосток. При этом в Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды говорят, что концентрации взвешенных веществ (пыль) и угарного газа в атмосферном воздухе Владивостока не превышают санитарных норм, но жители жалуются на головные боли из-за запаха гари.

Прибывший в Приморье глава МЧС России Евгений Зиничев поручил акцентировать внимание всех профильных служб на предупреждение и профилактику лесных пожаров в крае.

«В целом, как я понимаю, и как мы увидели, субъект готов к этому периоду, но между тем остаются вопросы — это нехватка резервов, материальных средств, финансовых средств», — отметил Евгений Зиничев.

Малоснежная и несвойственно тёплая зима стала причиной раннего начала лесных пожаров в Приморье. Пожароопасный сезон объявлен в 20 муниципалитетах Приморья, особый противопожарный режим объявлен в 10 муниципалитетах. С начала года произошло 116 лесных пожаров на площади более 6 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта будет объявлен противопожарный режим ещё в 10 муниципалитетах. Ежедневно пожарные ликвидируют по нескольку термоточек.