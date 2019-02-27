Бор, Нижегородская область, 27 февраля, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Первый арбитражный апелляционный суд отказался менять состав владельцев старейшего металлургического завода «Красная Рамень», работающего в нижегородском городе Бор уже 95 лет. Рассмотрев апелляционную жалобу двух участников общества, Александра и Игоря Тихомировых, к двум другим совладельцам, суд оставил решение первой инстанции без изменений, тем самым отказав в выводе из состава совладельцев Натальи Казачук и Алексея Горбашкина, владеющих в совокупности 66,66%. Последних истцы обвиняли в том, что те провели с нарушением собрание участников, на котором заменили гендиректора Александра Тихомирова на Алексея Горбашкина, а «в результате смены директора большинство работников общества заявили об увольнении, деятельность предприятия остановлена, и как следствие увеличилась задолженность предприятия перед контрагентами». Суд первой инстанции отказался менять состав владельцев завода, подтвердила это решение и вторая инстанция. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Кир Город Бор

Напомним, ООО «Металлургический завод «Красная Рамень» работает в городе Бор и специализируется на выпуске широкого ассортимента металлургической продукции, в числе которой корпусные детали, корпусы для кранов и приборов. Свой трудовой путь завод начал в 1923 году с выпуска цепей. Предприятие находится на территории другого крупного налогоплательщика области — АО «Красный Якорь», директором которого является председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

В ноябре 2018 года налоговая служба подала иск о банкротстве завода, предъявив претензии на сумму около 4 млн рублей. Слушания по делу назначены на 15 апреля 2019 года, но есть данные, что стороны пытаются урегулировать спор мирным путём, не доводя до банкротства.

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С июля 2018 года между собственниками завода возник конфликт, который вышел в судебную плоскость.

18 июля 2018 года в ООО прошло общее собрание участников, в котором принимали участие Наталья Казачук и Алексей Горбашкин, владеющие долей 66,66%. Из материалов дела следует, что они приняли решение «о досрочном освобождении Тихомирова А. В. от должности генерального директора и назначении генеральным директором Горбашкина А. В». Игорь и Александр Тихомировы заявили, что «собрание проведено с нарушениями, так как отсутствовало извещение истцов о времени и месте проведения собрания и нотариальное удостоверение решения».

Посчитав, что их права были нарушены, Тихомировы обратились в суд, потребовав исключить Казачук и Горбашкина из числа участников, ссылаясь на то, что они действуют вопреки интересам общества. В суде истцы утверждали, что «в результате смены директора большинство работников общества заявили об увольнении, деятельность предприятия остановлена, и как следствие увеличилась задолженность предприятия перед контрагентами».

Суд уточнил, что нотариального заверения факта смены директора по закону не требуется, отметив также, что «истцы не представили бесспорных доказательств того, что ответчики допустили грубые нарушения своих обязанностей или своими действиями делают невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняют».

Решением Арбитражного суда Нижегородской области в ноябре 2018 года в удовлетворении иска было отказано, в конце февраля 2019 года данное решение устоялось во второй инстанции. Определение Первого арбитражного апелляционного суда обнародовано 26 февраля 2019 года, но ещё может быть обжаловано.