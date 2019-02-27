Улан-Удэ, 27 февраля, 2019, 06:28 — ИА Регнум. Исполнительница стриптиза, подаренного полицейским Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ в честь мужского праздника 23 февраля, весьма удручена тем, в каких условиях ей пришлось выступать и как с ней обошлись сотрудники правоохранительных органов. В эксклюзивном интервью Infpol.ru девушка рассказала, как именно было заказано её выступление и что произошло после него.

Цитата из видео Стриптиз для полицейских Бурятии

По словам танцовщицы, заказ на стриптиз поступил 21 февраля. Ей позвонили, сказав, что нашли её контакт через знакомых, и попросили прибыть на следующий день в 10 часов утра в отделение ул. Цыбикова. Там её встретили «мужчина с женщиной» и провели в кабинет — переодеться — а потом в актовый зал. Танцовщица признаётся, что не предполагала таких условий для вступления — «даже шторы в зале не были опущены», и того, что сами полицейские «сольют» приватное видео в интернет.

«Когда же уже зашла в актовый зал, отказываться было поздно. С другой стороны, мне очень нужны были деньги. Мне кредиты надо платить», — поясняет стриптизёрша.

С её слов, гонорар должен был составить две тысячи рублей, однако получить его оказалось не так-то просто. После выступления девушку провели обратно в кабинет, где она переоделась, а затем быстро вывели из здания, пообещав перевести деньги на банковскую карту. Но обещанной суммы всё не было. Вместо этого поступило предупреждение:

«Вы ничего не знаете, просто танцевали восточный танец».

А уже 24 марта в квартиру, где девушка проживает вместе с родителями, стали ломиться полицейские и требовать, чтобы гражданка «проехала с ними».

«Я сказала, что буду общаться только через адвоката, но они схватили меня за руки и потащили в машину», — поясняет стриптизёрша.

По её признанию, она очень боялась ехать, поскольку сопровождающие сказали, что везут её в гостиницу «Баргузин», а сами поехали по другому маршруту.

«Боялась, думала, увезут в лес, и всё», — поделилась переживаниями танцовщица.

В итоге девушку привезли не в гостиницу, а в тот же самый участок, где проходило её выступление. В это время туда подъехал адвокат, и девушка дала показания. А гонорар — чуть больше оговоренной суммы — всё же перечислили.

Судя по интервью, девушка не афишировала своё занятие и теперь — после того как видео посмотрели сотни тысяч человек, — призналась, что ей стыдно выходить на улицу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на кадрах видео, опубликованного на странице «Омбудсмен полиции» в ВК, видно, как женщина в весьма откровенном наряде входит в заполненный сотрудниками полиции актовый зал и танцует. На её приватный танец стражи порядка реагируют по разному: кто-то смущённо отворачивается, кто-то смеётся и снимает на камеру мобильного телефона.

Руководство ГУ МВД Бурятии отреагировало на произошедшее молниеносно, и уже 23 февраля была начата служебная проверка, а после неё уволена дознаватель этого отделения.