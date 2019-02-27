Пекин, 27 февраля, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Пекин запретит низколетящие, медленные и небольшие летательные аппараты в районе проведения предстоящих ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

(сс) Powie Беспилотник

Под запрет попадают спортивные воздушные шары, развлекательные и рекламные летательные аппараты, и беспилотники среди прочих. Запрет начнет действовать с 3 марта 2019 года и продлится до дня закрытия ежегодных сессий, сообщили в муниципальной бюро общественной безопасности. Использование же летательных аппаратов, которые не подпадают под ограничения, должно быть строго согласовано с властями.

Отметим, что данный запрет стал уже традиционным и ежегодным в Китае в последние годы, когда резко стали набирать популярность коммерческие БПЛА, дроны и прочие летательные аппараты, доступные рядовому гражданину. В 2018 году запрет также был установлен на время проведения всех крупных мероприятий.