От схода оползня в Индонезии пострадали более 60 человек
Джакарта, 27 февраля, 2019, 05:56 — ИА Регнум. В результате схода оползня на индонезийском острове Сулавеси около 60 человек оказались под завалами на незаконном золотодобывающем руднике, сообщает агентство Reuters.
(сс) Catherine
Оползень
По данным агентства, под завалами в настоящее время находятся не менее 60 человек. Спасателям уже удалось извлечь из-под завалов 13 человек. Также сообщается об одном погибшем в результате происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в городе Пусан в Южной Корее несколько раз за день произошел оползень. Местные полицейские выясняют, связан ли сход оползня со строительством метрополитена в городе. В результате происшествия пострадавших не было.