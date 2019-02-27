Джакарта, 27 февраля, 2019, 05:56 — ИА Регнум. В результате схода оползня на индонезийском острове Сулавеси около 60 человек оказались под завалами на незаконном золотодобывающем руднике, сообщает агентство Reuters.

(сс) Catherine Оползень

По данным агентства, под завалами в настоящее время находятся не менее 60 человек. Спасателям уже удалось извлечь из-под завалов 13 человек. Также сообщается об одном погибшем в результате происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в городе Пусан в Южной Корее несколько раз за день произошел оползень. Местные полицейские выясняют, связан ли сход оползня со строительством метрополитена в городе. В результате происшествия пострадавших не было.