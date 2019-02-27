Новосибирск, 27 февраля, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 Airlines с 5 июня открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми, билеты уже в продаже, об этом говорится на сайте авиаперевозчика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Авиакомпания S7

Рейсы будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из новосибирского аэропорта «Толмачево» в 10:20, прилёт в Батуми в 12:30 (время местное). Обратно рейс запланирован в 13:30, посадка в Новосибирске в 21:10.

«Полеты в Грузию традиционно пользуются высоким спросом среди пассажиров из Новосибирска, — отмечает коммерческий директор S7 Grouр Игорь Веретенников. — В этом сезоне мы рады предложить путешественникам новое направление для летнего отдыха в этой гостеприимной стране — курортный Батуми на черноморском побережье».

Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320neo.

Согласно данным на сайте S7 Airlines, минимальная цена билетов на первый рейс в одну сторону по тарифу «Эконом Базовый» составит с учётом сборов около 12 тысяч рублей на взрослого пассажира. Время в пути 5 часов 10 минут.

Напомним, что с начала февраля S7 Airlines добавила новый рейс и увеличила частоту выполняемых рейсов по направлению Новосибирск — Улан-Удэ.

Международный аэропорт Новосибирска «Толмачёво» является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях — 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных — 1,3 тыс. пассажиров.

По итогам января количество трансферных пассажиров аэропорта увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24%. Самыми популярными направлениями в январе у пассажиров были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Бангкок, Камрань, Пхукет, Бишкек, Ош и Ташкент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России нынешней зимой значительно подорожали авиабилеты. Так, цены за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5−33%. Об этом свидетельствуют данные сервисов электронной торговли билетами.