Нальчик, 27 февраля, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции начал действовать в Нальчике 27 февраля, сообщает оперативный штаб в Кабардино-Балкарии.

Константин Каритан ИА Красная Весна Антитеррористическая операция

Уточняется, что режим КТО действует в нескольких районах города, в том числе на улицах Туполева, Ленинградской, Пролетарской, на 1-й Линии. Действие режима также распространяется на русло реки Нальчик — от Пролетарской до Ленинградской улиц. На время действия режима КТО вводятся ограничения.

Напомним, 26 февраля врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел заседание республиканской антитеррористической комиссии. Он в частности заявил о необходимости дальнейшей активизации усилий по предотвращению распространения радикальной идеологии в молодежной среде.