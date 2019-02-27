Анкара, 27 февраля, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Заявления американской марионетки Хуана Гуайдо, объявившего себя «временным президентом» Венесуэлы, о бегстве высокопоставленных чиновников в Турцию не соответствуют действительности, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Никто из Венесуэлы не бежал в мою страну. Это неправда. Гуайдо не является законно избранным президентом», — заявил Эрдоган.

Он также посоветовал Гуайдо «кое-чему научиться» перед тем, как стать государственным деятелем.

Как сообщало ИА REGNUM, за нарушение запрета на выезд из Венесуэлы проамериканскому оппозиционеру Хуану Гуайдо грозит до 30 лет тюрьмы. В Венесуэле уже началось расследование деятельность Гуайдо. По последним данным, оппозиционер в настоящее время находится на территории Колумбии.