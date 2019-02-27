Лондон, 27 февраля, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Картина Клода Моне «Дворец дожей» была продана в Лондоне на аукционе Sotheby's за 27,5 млн фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Клод Моне. Дворец дожей. 1908

Картину приобрел за такую сумму покупатель, пожелавший остаться неизвестным. Также на аукционе была продана картина Василия Кандинского за 6,1 млн фунтов стерлингов, а также работа «Утренняя звезда» кисти Рене Магритта — за нее аукционный дом выручил 5,3 млн фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на аукционе Phllips в Лондоне было продано два портрета Владимира Ленина, нарисованных американским художником Энди Уорхолом. Один из лотов ушел с молотка за 81 тысячу фунтов стерлингов, второй — за 60 тысяч.