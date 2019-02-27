Киев, 27 февраля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Группе KAZKA предложено представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение», пишет украинское издание «Вести».

(сс) Ivasykus Группа KAZKA

Предложение украинской группе сделано после того, как участвовать в конкурсе отказалась группа Freedom Jazz. Ответ KAZKA еще не дала.

Комментируя проблему с участием украинцев в конкурсе, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова отметила, что «произошла политизация конкурса».

«Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе», — сказала она.

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Напомним, проблема с выбором конкурсантов от Украины связана с ограничениями, которые наложил на них Киев. Ограничения связаны с участием артистов в концертах на территории России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ехать на «Евровидение» отказались уже два потенциальных участника — певица Maruv и группа Freedom Jazz. 26 февраля Кольцова заявила, что Украине, возможно, придется вовсе отказаться от участия в «Евровидении — 2019».