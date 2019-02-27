Якутск, 27 февраля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Москвы приостановили производство по иску, поданному Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) к авиакомпании «Якутия», целью которого было взыскать с авиаперевозчика почти 108 млн рубле задолженности по платежам за предоставление в пользование самолёта «Суперджет». Рассмотрение заявления суд продолжит только после того, как примет решение по встречному иску «Якутии» к ГТЛК, в котором авиакомпания просит расторгнуть договор аренды воздушного судна, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных картотеки арбитража.

(сс) Frank Schwichtenberg Сухой Суперджет 100

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«В обоснование заявленных исковых требований истец указывает на то, что в период с 12.08.2017 года по настоящее время не пользуется самолётом в связи с его конструктивно-производственными недостатками, о которых истец не был уведомлен при заключении договора, в связи с чем просит расторгнуть указанный договор», — говорится в материалах арбитражного суда. Там также отмечается, что речь идёт о возможности фактического пользования предметом аренды.

Иск с целью взыскать с авиакомпании 108 млн рублей был подан ГТЛК в августе 2018 года, а в декабре компания принесла в арбитражный суд ещё три заявления, которыми пытается получить с «Якутии» 72, 40,5 и 79 млн рублей. Эти иски приняты к производству.

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Как сообщало ИА REGNUM, приобретённые «Якутией» в 2016 году самолёты «Суперджет» показали себя в эксплуатации не с лучшей стороны. Их часто приходилось снимать с рейсов из-за технических неисправностей, двигатели ломались до истечения гарантийного срока, а их ремонт длился месяцами.

«Компания «Якутия» несёт колоссальные имиджевые и финансовые потери из-за задержек самолётов. Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг, у которых запасные части поставляются быстро, и это налаженная система по всему миру», — заявляла экс-директор авиакомпании «Якутия» Ольга Фёдорова.