Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Оружие для проамериканской оппозиции в Венесуэле закупается в странах Восточной Европы, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своем выступлении в Совбезе ООН.

(сс) PP Comunidad de Madrid Митинг оппозиции в Венесуэле

По его словам, информацию о передвижении войск в Карибском бассейне и о закупках оружия в Восточной Европе Венесуэле предоставили Куба и Россия. Он добавил, что оружие для проамериканской оппозиции поставляется для радикализации протеста и создания условий для военной интервенции в Венесуэлу.

Арреаса добавил, за организацией протестов и напряженности в Венесуэле стоят Соединенные Штаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об оружии для оппозиции в Венесуэле, которое закупается в странах Восточной Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что США планируют купить крупную партию оружия «в одной из восточноевропейских стран» для вооружения венесуэльской оппозиции.

Позднее представитель госдепа США открестился от этой информации и заявил, что Соединенные Штаты намерены поставлять лишь продукты питания и медикаменты.