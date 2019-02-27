Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Переговоры без участия иностранных игроков должны стать способом выхода из политического кризиса Венесуэлы, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Совете Безопасности ООН.

Вице-президент США Майк Пенс и Хуан Гуайдо

Обращаясь к венесуэльской оппозиции и ее лидеру Хуану Гуайдо, венесуэльский дипломат констатировал провал госпереворота. Он призвал американского ставленника «вернуться к здравому смыслу».

«Ждем, что Гуайдо сядет за стол переговоров с правительством, чтобы найти наше собственное решение без чьего-либо вмешательства», — Арреаса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ООН проходит заседание Совета Безопасности, посвященное кризису в Венесуэле. Российский постпред Василий Небензя заявил, что ситуация в Венесуэле была подогрета извне с целями, которые язык не повернется назвать гуманитарными.

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