Казань, 27 февраля, 2019, 04:50 — ИА Регнум. В Казани по итогам 2018 года выросли объемы производства, оборот малого и среднего бизнеса, а также объём платных услуг населению, но при этом объём инвестиций остался на уровне 2017 года. Итоги социально-экономического развития столицы Татарии подвёл мэр Ильсур Метшин. Полный текст доклада обнародован на официальном сайте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По итогам за январь-декабрь 2018 года индекс промышленного производства в столице республики был 104,8%. против 102% в Татарии и 102,9% в целом по России. Крупные и средние компании Казани за прошлый год отгрузили продукции на 8% больше, чем за 2017 — почти 315 млрд рублей. Один из крупнейших налогоплательщиков республики — Казанский вертолетный завод — подписал контракты на поставку 105 вертолётов «Ансат» для национальной службы санавиации и производство 20 «машин» для Ассоциации медицины катастроф Китая.

В сфере торговли также наблюдался рост показателей: оборот розничной торговли вырос на 7,3% — до 532,4 млрд рублей, оборот в сфере общественного питания вырос на 6,8%, объем платных услуг увеличился на 2,2%. Но при этом показатели инвестиций остались на прежнем уровне — около 200,2 млрд рублей.

Значительное место в сфере экономики столицы региона занимает малый и средний бизнес, почти 82 тысячи субъектов которого работают в городе. В целом численность занятых в этом сегменте составляет почти 175 тыс. человек, а оборот был на уровне 433,6 млрд рублей, увеличившись относительно 2017 года на 24,5%. Налоговые поступления в городской бюджет составили более 4,8 млрд рублей — 38% от всех налоговых доходов.

В бюджетной сфере за 2018 год зафиксирован рост собственных доходов Казани — на свыше 2 млрд рублей. При этом исполнение бюджета составило 27,1 млрд рублей при плане 21,6 млрд рублей. Дополнительные поступления в казну города составили порядка 5,5 млрд рублей, в том числе и за счёт дополнительной помощи из бюджета республики в объёме 3,271 млрд рублей. 71% из расходов бюджета пришлось на социальную сферу. Всего на соцподдержку населения было затрачено 481 млн рублей.

На рынке труда Казани за 2018 год наблюдалось снижение числа зарегистрированных безработных — на 14%, уровень безработицы снизился с 0,63 до 0,51%. Основной спрос у работодателей приходится на рабочие специальности — свыше 65% вакансий.