Ханой, 27 февраля, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Приехавшего в Ханой северокорейского лидера Ким Чен Ына тепло приветствовало множество вьетнамцев, сообщает 27 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ханой — город для мира

Уточняется, что вдоль дороги от пограничной станции, на которую Кима привез поезд, гостя встречали люди с цветами и флажками Вьетнама и КНДР, выстроившиеся в шеренги. Шеренги растянулись на сотни метров.

Напомним, 27 февраля в Ханое открывается саммит Кима с американским президентом Дональдом Трампом. Оба лидера уже находятся в столице Вьетнама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча продлится до 28 февраля, после чего Трамп уедет из Вьетнама, а Ким останется до 2 марта, чтобы провести переговоры с руководством страны.

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