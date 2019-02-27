На встрече Кима в Ханое вьетнамцы образовали шеренги длиной в сотни метров
Ханой, 27 февраля, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Приехавшего в Ханой северокорейского лидера Ким Чен Ына тепло приветствовало множество вьетнамцев, сообщает 27 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи.
Уточняется, что вдоль дороги от пограничной станции, на которую Кима привез поезд, гостя встречали люди с цветами и флажками Вьетнама и КНДР, выстроившиеся в шеренги. Шеренги растянулись на сотни метров.
Напомним, 27 февраля в Ханое открывается саммит Кима с американским президентом Дональдом Трампом. Оба лидера уже находятся в столице Вьетнама.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча продлится до 28 февраля, после чего Трамп уедет из Вьетнама, а Ким останется до 2 марта, чтобы провести переговоры с руководством страны.
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